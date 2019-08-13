Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Почти 40 построек и пять автомобилей повреждено в результате масштабного лесного пожара под Новороссийском в хуторе Дюрсо. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС РФ

Уточняется, что огонь повредил 30 построек на территории базы отдыха «Романтик», а также восемь построек и пять автомобилей на территории базы «Голубая волна». На других базах отдыха возгорания построек не произошло. Общая площадь лесного пожара составляет 62 га.

К борьбе с лесным пожаром привлечена авиация. На месте работают два вертолёта Ка-32 и Ми-8 и самолёт Ил-76. Воздушные суда оборудованы водосливными устройствами.

«Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», — отмечается в сообщении регионального ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с начала операции по тушению пожара задействовано два специальных вертолёта Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8, они выполнили 19 сбросов воды. Из-за усиления ветра Ми-8 прекратил работу. Всего в борьбе с огнём задействовано более 250 человек. Кроме того, к месту усиления выехала аэромобильная группировка регионального МЧС в составе 50 специалистов и семи единиц техники.

Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, из зоны пожара эвакуировано более 500 человек. Всех заблаговременно вывезли на безопасные территории.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В результате пожара пострадал один человек, от госпитализации он отказался.