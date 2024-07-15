Курск, 15 июля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 15 июля уничтожила в Курской области три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

Их обезвредили в небе над Железногорском районом.

«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолётного типа», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Врио губернатора также призвал не приближаться и не трогать фрагменты уничтоженных дронов. Он напомнил, что о таких находках следует сообщать в экстренные службы.

О ещё одном сбитом БПЛА проинформировал глава Брянской области Александр Богомаз. В Telegram-канале он уточнил, что дрон нейтрализовали в небе над Севским районом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алексей Смирнов обнародовал информацию, что за сутки 14 июля над Курской областью военные сбили в общей сложности 15 БПЛА. Он добавил, что случаи атак дронов фиксировались в городе Судже, Суджанском, Кореневском, Гордеевском, Глушковском и Рыльском районах. В результате нападений никто не пострадал.

Минобороны РФ объявило, что в ночь с 14 на 15 июля Вооружённые силы России уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата. В ведомстве отметили, что 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью, шесть БПЛА — в Крыму, и один дрон — в Липецкой области.