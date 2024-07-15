Москва, 15 июля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых представить доклад по расследованию уголовного дела против 14-летней школьницы, жарившей сосиски на Вечном огне в городе Руза в Подмосквье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председателю Следственного комитета представят доклад о расследовании противоправных действий несовершеннолетней в Московской области», — написали предствители СК РФ в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой девушка с зелеными волосами жарит сосиски на Вечном огне. На кадрах также слышна нецензурная брань.

В отношении подростка следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214 УК РФ (реабилитация нацизма и вандализм). Центральный аппарат СК РФ контролирует ход расследования действий этой девушки.

В прокуратуре Московской области отметили, что несовершеннолетняя совершила противоправные действия вместе с друзьями.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля СК РФ возбудил уголовное дело после осквернения Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области. 29-летний местный житель погасил пламя на мемориале 15 марта.

В конце мая в Кисловодске задержали мужчину, который поджог венки на мемориальном комплексе «Воинская слава». Его могут приговорить к лишению свободы сроком до пяти лет.

3 июня в Видном Московской области задержали нетрезвого мужчину, устроившего дебош у памятника «Журавли» с Вечным огнём. В Россию он прибыл из одной из республик ближнего зарубежья. Задержанный заявил, что выпил спиртного, а после «играл цветами» в парке возле мемориала.

22 июня, в День памяти и скорби, в Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня. Прохожие делали ей замечания, но она не отреагировала. Прокуратура начала проверку.