В Брянской области сообщили ещё о пяти сбитых дронах ВСУ
Богомаз: в Севском районе Брянской области военные сбили пять беспилотников ВСУ
Севский район, Брянская область, 15 июля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Российские военные ночью 15 июля сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что их обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Севским районом.
«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
По данным Богомаза, пострадавших и разрушений в результате нападений ВСУ нет. Он добавил, что на местах падения БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Брянской области проинформировал, что в ночь на 15 июля Вооружённые силы России нейтрализовали четыре БПЛА в небе над Севским районом, три беспилотника над Злыновским районом, а также по одному дрону над Погарским, Брасовским и Трубчевским районами. Во всех случаях сообщения о ранении людей и разрушениях инфраструктуры не поступали.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать Липецкую область, где беспилотный летательный аппарат упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Работа объекта продолжилась.