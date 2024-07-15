Севский район, Брянская область, 15 июля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Российские военные ночью 15 июля сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что их обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Севским районом.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений в результате нападений ВСУ нет. Он добавил, что на местах падения БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Брянской области проинформировал, что в ночь на 15 июля Вооружённые силы России нейтрализовали четыре БПЛА в небе над Севским районом, три беспилотника над Злыновским районом, а также по одному дрону над Погарским, Брасовским и Трубчевским районами. Во всех случаях сообщения о ранении людей и разрушениях инфраструктуры не поступали.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать Липецкую область, где беспилотный летательный аппарат упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Работа объекта продолжилась.