Евпатория, Крым, 15 июля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту массового заражения детей ротавирусом в лагере в городе Евпатории в Крыму, сообщили 14 июля в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ранее появилась информация, что по меньшей мере 19 детей в этом учреждении почувствовали недомогание и им понадобилась медицинская помощь.

«По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля прокуратура Бурятии обнародовала информацию о том, что по меньшей мере 22 человека, включая 13 детей, обратились к медикам после посещения одного из кафе в городе Гусиноозёрске в Бурятии. После этого началась проверка.

9 июля стало известно о том, что в оздоровительном лагере «Чагытай» в Тыве отравились 34 школьника. При этом 31 ребёнок был направлен в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Признаки отравления у детей проявились сразу после возвращения с отдыха.