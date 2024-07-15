Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Ещё два вертолёта и самолёт привлекут к тушению масштабного лесного пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском. Об этом 15 июля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Mchs.gov.ru Вертолет Ка-32 МЧС России во время учений

Уточняется, что с начала операции по тушению пожара задействовано два специальных вертолёта Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8, они выполнили 19 сбросов воды. Из-за усилившегося ветра вертолёт Ми-8 вынужденно прекратил работу.

«С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — отметили в оперштабе.

Всего в борьбе с огнем задействовано более 250 человек. Кроме того, к месту усиления выехала аэромобильная группировка регионального МЧС в составе 50 специалистов и семи единиц техники. Угроза распространения огня на хутор Дюрсо сохраняется, граждан постоянно предупреждают о возможной эвакуации с помощью громкоговорителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, из зоны пожара эвакуировано более 500 человек. Всех заблаговременно вывезли в безопасные территории. Подготовлены 3 пункта временного размещения (ПВР) на 400 человек, задействован один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные граждане предпочли уехать домой.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Площадь горения превысила 62 га. На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В результате пожара пострадал один человек, от госпитализации он отказался.