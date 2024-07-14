Могадишо, 15 июля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибло, ещё не менее 20 пострадали в результате взрыва в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу. Об этом 14 июля сообщает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network.

AMISOM Public Information Полиция. Сомали

Уточняется, что причиной взрыва стал заминированный автомобиль, припаркованный возле популярного кафе Top Coffee, в котором на момент взрыва находилось много людей. После взрыва в здании начался пожар.

«Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией», — отмечается в публикации.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Как рассказали очевидцы, в результате взрыва в кафе обрушилась часть стены, а в соседних со зданием домах взрывной волной выбило стёкла.

Представитель полиции сообщил, что, по предварительным данным, заминированный автомобиль возле кафе оставил террорист-смертник.

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