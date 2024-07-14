Лондон, 15 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новок Джокович после поражения от испанского спортсмена Карлоса Алькараса в финале Уимблдона заявил, что находится не в лучшей форме.

Andrew Campbell Новак Джокович

«Карлос, определённо, сегодня был в ударе. Со своей стороны, особенно в двух первых сетах, я не показал достойного уровня. Хочу отдать ему должное, он играл потрясающе», — указал он в послематчевом интервью, его слова приводит телеканал ESPN.

Джокович признал, что считает результат заслуженным, и поздравил своего соперника с победой.

При этом спортсмен напомнил, что в начале июня перенёс операцию на мениске. Травму он получил в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2024 с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

Как передавало ИА Регнум, третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в матче финала Уимблдона одержал уверенную победу над Джоковичем. Сербский теннисист уступил в трёх сетах со счётом 6:2, 6:2, 7:4. Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Для Алькараса эта победа на Уимблоне стала второй подряд. В прошлом году он также обыграл Джоковича в финале турнира.