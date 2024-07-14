Гомель, Белоруссия, 15 июля, 2024, 01:27 — ИА Регнум. По меньшей мере один ребёнок погиб и шестеро детей получили травмы в результате падения деревьев и ветвей от ветра в Гомельской области на юге Белоруссии. Об этом сообщили 14 июля в Следственном комитете республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Ведомство уточнило, что трагедия произошла на территории детского оздоровительного лагеря имени Марата Казея в Речицком районе.

«В Речицком районе в результате падения деревьев пострадали семеро детей. Из них — один погиб», — отметил СК в своём Telegram-канале.

На открытой концертной площадке в лагере проходило развлекательное мероприятие. Ураганный ветер налетел внезапно, и дети побежали в жилые корпуса.

Возраст пострадавших варьируется от семи до 13 лет. От полученных травм скончался 13-летний мальчик. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая изучает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля упавшее дерево убило пятилетнего мальчика в Карачаево-Черкесии. Оно рухнуло на проезжую часть возле реки Муруджу в посёлке Домбай. В этот момент ребёнок находился рядом с машиной.

12 июня появилась информация о том, что в городе Щёлково Московской области мужчина и десятилетний ребёнок погибли в результате падения на них дерева. Это произошло в городском парке культуры и отдыха города.