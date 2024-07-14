Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили следователи по факту крупного лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом 14 июля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело», — указала Волк.

Представитель МВД РФ уточнила, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса РФ «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Волк подчеркнула, что сотрудники МВД устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара, проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при пожаре под Новороссийском в районе Абрау-Дюрсо пострадал один человек. Мужчина получил ожоги обоих предплечий, от госпитализации отказался.

Возгорание травы в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае произошло утром 14 июля. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, число эвакуированных с трёх баз отдыха в Краснодарском крае из-за пожара выросло до 296 человек, из них 64 ребёнка. Для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, общая площадь лесного пожара составляет 62 га, при этом на территории базы отдыха «Романтик» огонь повредил 11 строений. Всего от огня пострадала территория четырёх баз отдыха.