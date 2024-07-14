Стрелявшегося в Трампа мужчину восприняли как угрозу ещё до начала митинга
CNN: силовики восприняли стрелявшего в Трампа мужчину как угрозу ещё до митинга
Штат Пенсильвания, США, 15 июля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Мужчину, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время выступления политика в Батлере, силовики восприняли как угрозу ещё до начала митинга. Об этом 14 июля сообщил американский телеканал CNN.
«Стрелок был замечен за пределами мероприятия местными правоохранительными органами, которые его поведение у рамок металлодетекторов подозрительным», — говорится в сообщении.
По информации источника, после этого местные правоохранительные органы связались с Секретной службой США, сообщили о подозрительном мужчине, а также организовали службу за стрелком.
Также телеканал приводит заявление шерифа округа Батлер Майкла Слупа, также указавшего, что местные полицейские видели стрелка ещё до покушения на Трампа.