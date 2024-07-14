Штат Пенсильвания, США, 15 июля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Мужчину, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время выступления политика в Батлере, силовики восприняли как угрозу ещё до начала митинга. Об этом 14 июля сообщил американский телеканал CNN.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Стрелок был замечен за пределами мероприятия местными правоохранительными органами, которые его поведение у рамок металлодетекторов подозрительным», — говорится в сообщении.

По информации источника, после этого местные правоохранительные органы связались с Секретной службой США, сообщили о подозрительном мужчине, а также организовали службу за стрелком.

Также телеканал приводит заявление шерифа округа Батлер Майкла Слупа, также указавшего, что местные полицейские видели стрелка ещё до покушения на Трампа.