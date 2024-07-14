Берлин, 15 июля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу в матче финала чемпионата Европы 2024 года одержала победу над командой Англии и в четвёртый раз стала обладателем титула. Об этом 14 июля сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча, прошедшая в Берлине на стадионе «Олимпштадион», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Красной фурии». Забитыми мячами в составе сборной Испании отметились нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс (47’ Ламин Ямаль) и полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль (86’, Марк Кукурелья). Единственный гол сборной Англии на 73-й минуте матча забил Коул Палмер после передачи Джуда Беллингема.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании четвёртой в рамках турнира, который проводится каждые четыре года. Ранее «красной фурии» удавалось выиграть чемпионат Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2024 года стал форвард сборной Словакии Иван Шранц, отличившийся трижды в четырёх матчах. Лучший ассистент — 17-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, также ставший самым молодым игроком в истории финалов крупных турниров и самым молодым футболистом, отметившимся забитым мячом на чемпионате Европы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что сборная Испании в случае победы на чемпионате Европы по футболу получит призовые в размере 28,25 миллиона евро. Из указанной суммы порядка 11 миллионов евро получат игроки национальной команды, остальные же средства будут распределены между членами тренерского штаба и персоналом.

В полуфинале команда Испании обыграла Францию со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе «Красной фурии» отметились нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (21’) и полузащитник «Ред Булл Лейпциг» Дани Ольмо (25’). Единственный гол «трёхцветных» забил 25-летний форвард Рандаль Коло-Муани после передачи Килиана Мбаппе.