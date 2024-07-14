Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Охранник базы отдыха получил ожоги во время обширного лесного пожара под Новороссийском в районе Абрау-Дюрсо. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что пострадал охранник базы отдыха «Голубая волна». Мужчина получил ожоги обоих предплечий, от госпитализации отказался.

По данным регионального ведомства, общая площадь лесного пожара составляет 62 га, при этом на территории базы отдыха «Романтик» огонь повредил 11 строений. Всего от огня пострадала территория четырёх баз отдыха.

На месте тушения пожара развернули оперштаб. К борьбе с огнём привлечено более 300 человек и 84 единицы техники. Вертолёты провели сброс 75 тонн воды. На данный момент проводится оповещение жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число эвакуированных с трёх баз отдыха в Краснодарском крае из-за пожара выросло до 296 человек, из них 64 ребёнка.

Возгорание травы в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае произошло утром 14 июля. Первоначальная площадь составляла 3 га. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.