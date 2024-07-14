Вашингтон, 14 июля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Состояние двоих человек, которые серьёзно пострадали в результате покушения на экс-президента США Дональда Трампа, улучшилось. Об этом 14 июля сообщили журналистам в полиции американского штата Пенсильвания, где произошло нападение на политика.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

Информацию правоохранительных органов привёл телеканал ABC News. В полиции напомнили, что пострадавшие поступили в больницу в критическом состоянии.

Речь идёт о двоих мужчинах в возрасте 57 и 74 лет. Сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное.

Ранее телекомпания CNN распространила информацию о том, что при покушении на экс-президента пострадал племянник Ронни Джексона — бывшего врача Трампа и действующего члена палаты представителей Конгресса США от Техаса.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге в городе Батлере проходил митинг Дональда Трампа. Во время его выступления раздались выстрелы. Одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика.

Также в результате случившегося погиб один из зрителей. Им оказался бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре, которому было 50 лет. Кроме того, при стрельбе пострадали ещё два человека.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением подозреваемый записал видеообращение, в ходе которого заявил, что испытывает ненависть к Трампу и республиканцам.

Также появилась информация о том, что в его автомобиле нашли взрывчатку. Его подозреваемый припарковал недалеко от места, где проходил митинг экс-президента.