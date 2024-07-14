Москва, 14 июля, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Укрепление партнёрских отношений между Россией и Белоруссией не несёт угроз для Североатлантического альянса, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Government.ru Дмитрий Мезенцев

«Нет, и не может! Невозможно дружбой угрожать кому-то. Можно привлекать и быть примером», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Мезенцев отметил, что углубление взаимодействия двух государств в рамках союзного договора является примером добрососедства и взаимного учёта интересов. И западные страны недооценивают эту логику.

Госсекретарь добавил, что подготовку Москвой и Минском общих планов можно считать залогом оптимизма миллионов российских и белорусских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко проинформировал, что возле границы Белоруссии со странами ЕС расположились десять батальонных групп НАТО, общая численность которых составляет примерно 20 тысяч человек. Он подчеркнул, что нахождение указанного контингента у границ республики является раздражителем для белорусских военных.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на северо-западных рубежах страны наблюдаются провокации и военная активизация со стороны сопредельных государств. Глава республики добавил, что белорусская армия должна быть готова ко всему.