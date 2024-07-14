Дамаск, 14 июля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции во главе с США допустил опасное сближение с многоцелевым истребителем Су-35 Воздушно космических сил России в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

«В районе населённого пункта Эс-Сухне провинции Хомс в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии», — указал Игнасюк в ходе брифинга 14 июля.

Он подчеркнул, что столкновения удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, своевременно предпринявшего необходимые меры.

Кроме того, за прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии со стороны авиации «коалиции», в том числе парой истребителей F-15 и парой истребителей Rafale.

Как передавало ИА Регнум, подобный инцидент произошёл 12 июля, когда в районе Эс-Сухне провинции Хомс американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35. Пилоту истребителя удалось предотвратить столкновение. До этого замруководителя ЦПВС в Сирии Юрий Попов сообщил об опасном сближении Ан-30 ВКС России с истребителем Typhoon «коалиции».

10 июля Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб, в том числе по лагерю подготовки боевиков, мастерской по производству беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов ликвидировано 15 боевиков, ещё 20 получили ранения.