Вашингтон, 14 июля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности бывшего главы государства Дональда Трампа.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Трамп уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности», — сказал он, выступая в Белом доме.

Также Байден поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге в Пенсильвании, во время которого было совершено покушение на Трампа.

Кроме того, американский президент дал поручение Секретной службе пересмотреть меры по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Помимо этого, он сообщил, что провёл короткий телефонный разговор с Трампом, и заявил, что тот восстанавливается после покушения.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц заявил, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас перед покушением на Трампа отказался усилить его охрану.

Ответственные за охрану Трампа допустили несколько существенных ошибок, сообщил эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний «Витязь» Пётр Фефелов. Он пояснил, что если бы отвечающие за охрану перекрыли визуальный контакт, то нападавший не видел бы политика.

За попыткой покушения на Трампа могут стоять американские спецслужбы. Такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Он отметил, что шансы Байдена на победу резко ослабли после провальных дебатов и многочисленных оговорок, поэтому не исключено, что американские спецслужбы могли прибегнуть к такому достаточно излюбленному инструменту предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов, как покушение на убийство.