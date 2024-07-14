Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Число эвакуированных с трёх баз отдыха в Краснодарском крае из-за пожара выросло почти до 300 человек. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По уточнённой информации, в Краснодарском крае с трёх баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил 51 гектар. Вертолёты сбросили 95 тонн воды, на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

Как ранее передавало ИА Регнум, МЧС сообщило, что лесной пожар, вспыхнувший утром 14 июля под Новороссийском, перешёл на территорию трёх баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Отмечалось, что с баз отдыха вывезли 176 человек, в том числе 48 детей.

В оперштабе Кубани сообщили о вероятности дальнейшего распространения пожара. Огонь движется в сторону хутора Дюрсо. Также не исключили, что потребуется эвакуация населения.

Утром 14 июля на хуторе Дюрсо загорелась трава. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.