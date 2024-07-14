Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Лесной пожар, вспыхнувший утром14 июля в Краснодарском крае под Новороссийском, перешёл на территорию трёх баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель», сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

Отмечается, что отдыхающих заранее эвакуировали. Всего с баз отдыха вывезли 176 человек, из них 48 детей.

По предварительным данным МЧС, на территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. Локализовать пожар не удаётся из-за сильного ветра.

В оперштабе Кубани сообщили о вероятности дальнейшего распространения пожара. Огонь движется в сторону хутора Дюрсо. Также не исключили, что потребуется эвакуация населения.

В Сухой щели развернули оперативный штаб. На месте ЧП находится заместитель главы региона Александр Нестеренко.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 июля на хуторе Дюрсо загорелась трава. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

По последним данным, площадь пожара составляет 51 га. На месте работают 250 специалистов. Задействовано 76 единиц техники. Вертолёты уже сбросили 75 тонн воды.