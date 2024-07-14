Черкассы, Украина, 14 июля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В Черкасской области на Украине сотрудник полиции поджёг два трансформатора, сообщило 14 июля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

DOMENIC AQUILINA/imago sportfotodienst/Global Look Press

По данным источника издания, инцидент случился в ночь с 13 на 14 июля. Рядовой полицейский поджёг по одному трансформатору в посёлке Кочержинцы и посёлке Максимовка. Они снабжали электричеством указанные населённые пункты.

Отмечалось, что поджигателя удалось задержать через несколько часов после преступления. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

За подобное нарушение правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестные подожгли два автомобиля украинских военных в городе Изюме Харьковской области и один в Одессе. В Изюме поджог произошёл в ночь с 28 на 29 июня. Здесь сгорели джип марки Great Wall и грузовик MAN. В Одессе целью неизвестных стал автомобиль бренда Nissan.

В апреле в Одесской области неизвестные подожгли подстанции, в результате несколько населённых пунктов остались без света. Издание «Страна. ua» сообщило, что в селе Кубей был подожжён резервный трансформатор, работавший вместо сгоревшего двумя месяцами ранее основного. Без энергоснабжения остались три села. По этим данным, поджигателя преследовали, но настичь не сумели.