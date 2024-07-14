Вашингтон, 14 июля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас перед покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа отказался усилить его охрану. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц.

Evan Vucci/AP/TASS

«Очень надёжные источники рассказали мне, что неоднократно делались просьбы усилить охрану президента Трампа Секретной службой. Министр Майоркас отказывал», — написал он в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Ответственные за охрану Трампа допустили несколько существенных ошибок, сообщил эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний «Витязь» Пётр Фефелов. Он пояснил, что если бы отвечающие за охрану перекрыли визуальный контакт, то нападавший не видел бы политика. По его словам, соответствующая служба должна была заранее выявить и контролировать все возможные огневые точки. Кроме того, небезупречно повели себя и телохранители.

За попыткой покушения на Трампа могут стоять американские спецслужбы. Такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Он отметил, что шансы Джо Байдена на победу резко ослабли после провальных дебатов и многочисленных оговорок, поэтому не исключено, что американские спецслужбы могли прибегнуть к такому достаточно излюбленному инструменту предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов, как покушения на убийство.