Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего 14 июля в Краснодарском крае в районе хутора Дюрсо, увеличилась до 51 га, сообщило минприроды Краснодарского края в своем Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 га», — указано в сообщении.

В МЧС России отметили, что в ходе тушения вертолёты уже сбросили 75 тонн воды. На месте пожара работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 июля на хуторе Дюрсо загорелась трава. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

Тушение осложняется жаркой и сухой погодой. На базе отдыха огонь повредил несколько деревянных домов и автомобилей. Одновременно пожарные тушат горящий лес.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, также уже готовы автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха «Моряк и «Романтик», откуда, по предварительной информации, уже эвакуировали 130 детей. Он уточнил, что для тушения пожаров прибыло несколько пожарных расчётов из Анапы и пожарный вертолёт из Геленджика.