Москва, 14 июля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что «послал в космос» депутатов, которые ему звонили и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпийских игр.

Сергей Бобылев/ТАСС Евгений Плющенко

«Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена… И есть временной отрезок. Олимпиада раз в четыре года, на следующую можно не попасть», — сказал он, выступая в лектории «Знание» на VK Fest.

По словам Плющенко, спортсменам обязательно надо ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, потому что «все прекрасно знают, откуда мы и какую страну представляем».

По его утверждению, на Играх можно доказать, что российские спортсмены лучшие даже в сегодняшней обстановке.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в ней в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом допущенным спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия, а завоёванные ими медали не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Позднее получившие приглашение российские борцы отказались от выступления на играх. В Федерации спортивной борьбы России отметили, что не принимают неспортивный принцип отбора МОК.

Российская теннисистка Анастасия Потапова 3 июля также отклонила предложение МОК об участии. Кроме неё в Париж не поедут Андрей Рублёв, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

При этом в Играх примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Российские гребцы также отказались участвовать в Олимпиаде из-за дискриминационных условий МОК.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отметила, что ехать на Олимпийские игры в Париже в так называемом нейтральном статусе унизительно для спортсменов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 июля заявил, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение об участии или неучастии в Олимпиаде в Париже.