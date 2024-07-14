Лондон, 14 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финальной игре Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6(4) в пользу испанца. Она продлилась 2 часа 26 минут. За это время Алькарас сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. У Джоковича восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

Алькарас стал чемпионом британского турнира дважды подряд. В прошлогоднем финале он обыграл сербского спортсмена в пяти сетах.

В общей сложности на счету 21-летнего испанского теннисиста четыре победы на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился чемпионом на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).

В текущем сезоне, помимо Уимблдона и Открытого чемпионата Франции, Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Как сообщало ИА Регнум, в полуфинале турнира испанец одержал победу на российским спортсменом Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу соперника россиянина. Она продлилась 2 часа 59 минут.

Алькарас ранее занял второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде.

Сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» в полуфинале Уимблдона-2024 одержал победу над 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. В полуфинале Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, обыграл своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продлился 2 часа 51 минуту.

На финальном матче Уимблдона присутствовала супруга британского наследного принца принцесса УэльскаяКейт Миддлтон. Она является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Ей предстоит лично вручить трофей победителю турнира. К принцессе присоединились её дочь принцесса Шарлотта и сестра Пиппа.