Воронеж, 14 июля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Из-за схода вагонов на станции Лиски Воронежской области произошли задержки 18 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура

«В результате схода грузовых вагонов были задержаны 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты», — заявили в компании.

По информации ЮВЖД, инцидент произошёл в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область). В результате схода грузовых вагонов никто не пострадал. На место направили восстановительный поезд. Сотрудники железной дороги уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

В Западном МСУТ СК сообщили, что сошли девять вагонов, перевозивших зерно, часть содержимого просыпалась на пути. Правоохранители начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 июня шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в городе Новотроицке в Оренбургской области. Уточнялось, что в результате никто не пострадал и не было причинено ущерба окружающей среде.

31 мая в Шимановском районе Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём, из-за чего движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги временно приостановили. Согласно информации МСУТ СК России, в результате инцидента произошёл обрыв проводов контактной сети, повреждены оказались 29 вагонов и две опоры.