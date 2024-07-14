Красногорск, 14 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В Московской области квартиры за первые полгода подорожали на 8,8% (до 9,934 млн рублей). При этом цена одного квадратного метра увеличилась более чем на 2% и составила 196,5 тысячи рублей. Стремительнее всего цены на жильё выросли в трёх муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщило МК.RU.

Альберт Гарнелис/ТАСС

В начале февраля 2024 года зафиксировали, что стоимость жилья в Люберцах по сравнению с прошлым годом повысилась на 39%, в Балашихе рост составил 33,6%, а в Котельниках ― 29,6%. В среднем рост составил 34%.

Лидером среди муниципалитетов с самыми высокими ценами стал Красногорск. Здесь квадратный метр стоит 244 679 рублей, а средняя квартира ― 11,9 млн рублей. На втором месте оказался Реутов, а замыкает тройку Одинцово. Между тем в районах Домодедово, Лыткарино и Щёлково жильё всё же можно приобрести по более доступным ценам.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале эксперты компании Skolkovo Realty сообщили, что стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы на первичном рынке составляет 12,6 млн рублей. Речь идёт о квартире-студии, которая находится в Красносельском районе. Её площадь составляет 21 кв. м. Сдача запланирована на первый квартал 2024 года.

При этом наиболее дорогой объект оценён в 2,45 млрд рублей. Это квартира в Тверском районе, площадь которой почти 1,1 тыс. кв. м.

Согласно данным агентств недвижимости и аналитикам, в апреле в России подешевела аренда однокомнатных квартир. За месяц на ключевых региональных рынках этот показатель снизился в среднем на 1%.