Москва, 14 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская погасила чуть больше 40 млн рублей долга перед налоговой. Об этом 14 июля сообщил Telegram-канал Shot.

Валерий Шарифулин/ТАСС Елена Блиновская

Отмечается, что по состоянию на 17 июня задолженность Блиновской составляла 1,411 млрд рублей. С того момента она заплатила около 70 млн, которые выручила за реализацию отцовской квартиры.

Кроме того, после этого она выплатила ещё 44 млн рублей. На текущий момент её долг составляет более 1,296 млрд рублей.

Также отмечается, что из-за пени задолженность ежедневно увеличивается на полмиллиона рублей.

Как сообщало ИА Регнум, девятый Арбитражный апелляционный суд на заседании 17 июня не удовлетворил иск Блиновской о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения. Она просила о снижении суммы налогов, пени и штрафа на 1,4 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы не удовлетворил её иск.

Также стало известно, что Блиновская использовала 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить налоги.

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованной машине. Следственный комитет возбудил в отношении неё и её супруга Алексея уголовное дело. По версии следствия, супруги скрыли информацию о доходах и не выплатили налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но суд счёл ходатайство необоснованным по существу.

31 мая Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. 24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста блогера до 26 июля.