Москва, 14 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Московский аэропорт Шереметьево с 17:00 ограничил приём и вылет воздушных судов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для сведения корректировки расписания к минимуму и во избежание скопления самолётов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов компании «Аэрофлот» в аэропорт сдвинут на более позднее. При этом взлёт воздушных судов из Шереметьево будет проходить по фактической погоде.

В пресс-службе отметили, что всех пассажиров этих рейсов проинформировали о вынужденных изменениях, а также рекомендовали прибывать в аэропорт отправления с учётом скорректированного времени вылета. При этом транзитным пассажирам авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформит билеты на ближайшие рейсы.

«Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее из данных на сайте Гидрометцентра стало известно, что в Московской области из-за грозы объявили жёлтый уровень погодной опасности. Отмечалось, что порывы ветра во время могут достигать скорости 17 м/c.

Ранее в этот же день Гидрометцентр предупредил о тумане в Подмосковье утром 15 июля. По информации прогностической карты, период предупреждения будет действовать с 21:00 14 июля до 06:00 15 июля.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова 13 июля предупредила о сильных дождях в Москве, при которых может выпасть до 25 миллиметров осадков. Она уточнила, что через столичный регион в воскресенье пройдёт холодный фронт.