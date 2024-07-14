Москва, 14 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова решила обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило информацию о нарушении авиакомпанией прав инвалида при перелёта из Москвы в Екатеринбург.

РИА Новости/ Виталий Невар

Омбудсмен из СМИ узнала об инциденте во время рейса «Уральских авиалиний». Ветеран вместе с женой возвращался из Москвы. Женщина заранее купила места в бизнес-классе, но стюардесса перед взлётом потребовала пересесть в экономкласс.

«Инициирую проверку в порядке прокурорского надзора», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что взаимодействует с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

Как сообщало ИА Регнум, уральская транспортная прокуратура вечером 13 июля проинформировала о проверке, начатой после публикации в СМИ о том, что «Уральские авиалинии» заставили инвалида с женой пересесть на места экономкласса, хотя у них были билет в бизнес-класс. Инцидент произошёл во время рейса U6-269 по маршруту Москва — Екатеринбург.

Ранее интернет-портал Е1 опубликовал сообщение о том, что из бизнес-класса пересадили в эконом жителя Екатеринбурга и его жену. Мужчина был без ноги, и перелёт в бизнес-классе был очень важен для него. Как отметил инвалид, места были не заняты. Он объяснил, что военнообязанный и что остался без ноги. Они с женой пересели в экономкласс.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова позже объяснила, что инвалид и его жена купили билеты в экономкласс. Затем, «в связи со сбоем в системе регистрации, они смогли приобрести места в бизнес-класс». В ходе регистрации ошибку системы выявили и места аннулировали, а пассажирам предоставили в экономклассе «комфортные кресла с расширенным шагом».