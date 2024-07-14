Пекин, 14 июля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Китае начали продавать футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

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Отмечается, что первая партия футболок поступила в продажу ещё до того, как большинство правительств по всему миру успело отреагировать на событие.

«Мы выставили футболки, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трёх часов поступило более 2 тысяч заказов из Китая и США», — приводит издание слова одной из продавщиц платформы Taobao.

По её словам, в среднем на изготовление футболки уходит одна минута.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Трампа во время покушения спасло движение головой, которое он сделал до того, как мимо него пролетела пуля. Американские СМИ опубликовали фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо экс-президента страны.