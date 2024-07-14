Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего 14 июля в Краснодарском крае в районе хутора Дюрсо, увеличилась до 32 гектаров из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901997" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 июля на хуторе Дюрсо загорелась трава. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

Тушение осложняется жаркой и сухой погодой. На базе отдыха огонь повредил несколько деревянных домов и автомобилей. Одновременно пожарные тушат горящий лес, на который с вертолётов сбросили несколько десятков тонн воды.