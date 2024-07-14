Красногорск, 14 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Московской области 14 июля ожидается гроза. Из-за этого в регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Сергей Булкин/ТАСС

Он будет действовать до 18:00 (мск). Также, по прогнозам метеорологов, местами пройдёт кратковременный дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/c.

В ночь на 15 июля в Подмосковье ожидается туман.

«По области ночью и утром в отдельных районах туман», ― говорится в сообщении метеослужбы.

Согласно данным прогностической карты период предупреждения ― с 21:00 14 июля до 06:00 15 июля.

Как сообщало ИА Регнум, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в отдельных районах Москвы 14 июля ожидаются сильные дожди, при которых выпадет до 25 мм осадков. Она уточнила, что в ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождём, а днём в воскресенье через Москву и Подмосковье пройдёт холодный фронт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июля сообщил, что в России нынешним летом ещё будут периоды жаркой погоды. Он добавил, что самые высокие значения температуры воздуха прогнозируются в конце июля и начале августа.