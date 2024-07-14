Вашингтон, 14 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Действующий американский лидер Джо Байден впервые за много лет созвонился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом после покушения на последнего, сообщил 14 июля телеканал CNN со ссылкой на источник.

TASS /Official White House Photo by Adam Schultz Джо Байден

По информации источника, разговор между соперниками прошёл хорошо, притом был «коротким и уважительным».

Отмечалось, что до этого звонка политики не разговаривали друг с другом напрямую много лет. Во время июньских дебатов необходимые взаимодействия происходили через модераторов.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено вечером 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания). В результате один участник митинга погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники безопасности, на месте покушения обнаружили винтовку типа AR. ФБР подтвердило версию о покушении на экс-главу Белого дома, а позднее установило личность подозреваемого, которым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Президент США Байден осудил инцидент со стрельбой на митинге. Также он выразил благодарность сотрудникам секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место, и подчеркнул, что в стране нет места насилию. Однако американский лидер оказался называть произошедшее покушением.

Позднее немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Байден может без колебаний избавиться от Трампа. Проводимую президентом США политику он назвал опасной.

Предвыборный штаб Трампа после покушения на политика усилил вооружённую охрану на своих объектах, а также попросил сотрудников в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич не приходить 14 июля в офис. В штабе также попросили их не комментировать покушение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля осудил покушение на экс-президента США. А заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов не исключил, что за попыткой покушения на Трампа могут стоять спецслужбы США.