Москва, 14 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В покушении на экс-президента США Дональда Трампа есть как минимум пять странностей. На это обратили внимание авторы «Военной хроники».

Gene J. Puskar/AP/TASS

Отмечается, что перед выступлением политика Секретная служба должна была проверить все возможные точки, откуда можно было вести стрельбу, но похоже, что этого не было сделано.

Кроме того, очевидцы предупреждали полицию, что на крышу здания пытается попасть человек с оружием, но эти заявления были проигнорированы.

«Стрелок. 130 метров — не самая большая дистанция. С такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику — достаточно того, что можно купить в ближайшем оружейном магазине. Это говорит о том, что стрелок имел очень низкую квалификацию, и Трампа спасло именно это», — говорится в сообщении.

Также авторы отмечают, что о низкой квалификации преступника говорит использование им винтовки AR-15 с магазином на 15–20 патронов. Стрелявший сделал пять выстрелов, то есть у него оставалось ещё 10–15 патронов, но он их не использовал — либо испугался, либо был уже ликвидирован.

Помимо этого, вызывают вопросы действия Секретной службы, снайперы которой находились рядом и должны были заметить стрелка и нейтрализовать его ещё до выстрела, но это было сделано только после того, как пуля повредила Трампу ухо.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

За попыткой покушения на Трампа могут стоять американские спецслужбы. Такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Он отметил, что шансы Джо Байдена на победу резко ослабли после провальных дебатов и многочисленных оговорок, поэтому не исключено, что американские спецслужбы могли прибегнуть к такому достаточно излюбленному инструменту предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов, как покушения на убийство.