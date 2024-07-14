Москва, 14 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Миллион пассажиров воспользовались речным электротранспортом в Москве с момента запуска первого маршрута. Об этом 14 июля сообщил мэр российский столицы Сергей Собянин.

Артем Геодакян/ТАСС

Он напомнил, что на первом этапе суда ходили от причала «Киевский» до «Сердца столицы». В июне этого года маршрут, на котором было шесть остановок, продлили, открыв два новых причала — до «Парка Фили».

Ещё один маршрут — от «ЗИЛ» до «Печатников» — запустили в сентябре 2023 года. Сегодня на нём шесть причалов-остановок. Собянин добавил, что по мере готовности здесь будут открывать и другие остановки.

«К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена регулярным пассажирским движением», ― уточнил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Собянин.

Мер также сообщил, что к этому времени будут работать семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, 67 причалов и 60 судов.

Как сообщало ИА Регнум, на Москве-реке с 24 апреля открыли новый сезон летней навигации. Как отметил Собянин, с каждым годом популярность круизных теплоходов только растёт, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов.

По словам мэра, в новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим маршрутам. От речных вокзалов столицы теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населённых пунктов России.

11 апреля мэр Москвы сообщил о готовности Северного и Южного речных вокзалов к началу летней навигации.