Вашингтон, 14 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак остались «крайне разочарованы» после встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом 12 июля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Pool/ABACA/ТАСС Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам собеседников издания, причиной этого стал отказ главы Белого дома снять ограничения для ВСУ на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории.

Отмечалось, что Зеленский поднял эту тему ближе к концу саммита и Байден заявил о необходимости продолжить переговоры об этом, а позднее на пресс-конференции назвал бессмысленным нанесение ударов по Москве, если бы у Киева была такая возможность.

«Это не закрыло дверь для возможного снятия ограничений, но до «да» всё ещё далеко. Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то должен умереть», — заявили изданию источники.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх 12 июля заявила, что Вашингтон пока не разрешает киевскому режиму использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Она уточнила, что до этого Вашингтон разрешили использовать ВСУ дальнобойное американское оружие в пределах граничащих с Харьковской областью районов.

До этого Зеленский неоднократно требовал снять ограничения для применения западного оружия, так как они якобы снижают эффективность украинских боевиков. В свою очередь, в США говорили о неизменности позиции Вашингтона относительно ударов вглубь российской территории.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 июля отмечал, что киевский режим уже использует дальнобойные ракеты НАТО для ударов по России. Он уточнил, что возможное увеличение дальности таких ударов приведёт к новому витку эскалации.