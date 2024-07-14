Санкт-Петербург, 14 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга задержали четверых предполагаемых участников вооружённого конфликта на Комендантском проспекте, сообщили в региональном управлении МВД.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к инциденту задержаны четверо граждан одного из государств ближнего зарубежья», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что все мужчины в возрасте от 24 до 34 лет. Личности остальных участников конфликта уже установили и принимают меры к их задержанию, добавили в МВД.

По данным следствия, стрельба произошла 13 июля в районе дома 71 на Комендантском проспекте. Участники инцидента скрылись с места на нескольких авто.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Как сообщало ИА Регнум, в региональном следственном управлении уточнили, что участники конфликта устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия. Причиной, предварительно, стала конкуренция в сфере такси. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семерых участников потасовки задержали. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).