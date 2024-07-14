Москва, 14 июля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Москве в текущем году планируют благоустроить почти полсотни футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. Об этом 14 июля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

sobyanin.ru

Он уточнил, что один из них — стадион «Локомотив» в Люблине.

«Это легендарное место для любителей футбола. Здесь клуб железнодорожников сражался со «Спартаком» и «Торпедо», проходил матч VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов», ― напомнил в Telegram-канале Собянин.

Мэр рассказал, что от старого футбольного поля ничего не осталось, трибуны сильно обветшали. Дать стадиону вторую жизнь планируют уже в этом году.

Кроме того, в районе Коньково на улице Генерала Антонова собираются построить современный спорткластер с футбольным полем.

В прошлом году в Москве привели в порядок и построили более 60 подобных объектов. Среди них стадионы «Пионер» в Гагаринском районе и «Авангард» в Перове, а также стадион в Свиблове — в этом году там сделают большой крытый каток с искусственным льдом.

Как сообщало ИА Регнум, с 2011 года в Москве возвели более 200 спортивных объектов. Как уточнил Собянин, среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта. С начала 2024 года в эксплуатацию ввели восемь спортобъектов, в том числе уникальный Дворец тенниса на территории «Лужников» и спорткомплекс на улице Раменки.

До конца текущего года в столице достроят ещё несколько комплексов — «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде и «Акварис» в Зябликове. А до конца 2026 года планируется возвести ещё порядка 39 объектов спорта.

Также московские власти планируют восстановить Олимпийский велотрек в Крылатском.