Киев, 14 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский готов согласиться на прекращение огня и подписать капитуляцию, потому что не верит в победу Киева, заявила 14 июля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Roman Chop/AP/TASS Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский

Депутат Рады отметила, что каждый день работы Сырского снижает боеспособность ВСУ, а сам он является преступником.

«Ряд источников подтвердил мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала она.

Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу Киева и возможность одолеть российские войска на территории Украины.

Она подчеркнула, что Сырский, вопреки несогласию полевых командиров, решил провести ротацию ряда подразделений украинских войск, что стало причиной прорыва обороны в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

Ранее она неоднократно критиковала командование ВСУ, включая экс-главкома украинской армии Валерия Залужного, которого уволили в феврале. Через некоторое время после этого Безуглая заявила, что смена руководства ничего не изменила в украинской армии. 1 июля Безуглая заявила, что украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций, занятых российскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля начальник ГУР Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) признал ухудшение ситуации для украинской армии в зоне военных действий. Он отметил, что, вероятно, для украинской армии до конца текущего года будет сохраняться сложная ситуация.

Ранее сам Сырский отметил сложную ситуацию на красноармейском направлении в ДНР. По его словам, основными проблемами для ВСУ в настоящее время являются комплектование частей и подразделений качественно подготовленными военнослужащими, а также обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО, которые были бы способны противостоять российским беспилотникам.

В начале июня главнокомандующий ВСУ заявлял о «сложной ситуации» под Купянском в Харьковской области. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, идут ожесточённые бои, уточнял он.