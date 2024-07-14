Брянск, 14 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Брянкой области вспыхнул пожар в частном доме, погиб мужчина. Об этом пресс-служба Главного управления МЧС России по региону сообщила в Telegram-канале.

МЧС России

Рано утром 14 июля огонь вспыхнул в доме в деревне Макаричи Красногорского района. На место происшествия выехали две пожарные автоцистерны.

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Дом выгорел полностью. На месте происшествия обнаружили тело 57-летнего мужчины.

Специалисты проводят расследование, чтобы установить точную причину пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в центре Махачкалы произошло возгорание двух частных домов. Площадь пожара к приезду пожарных составила 300 кв. м. Локализовать возгорание удалось на площади 500 кв. м. Никто не пострадал.

5 июля в Аксайском районе Ростовской области загорелись десять частных домов. Деревянные дома вспыхнули в посёлке Золотой Колос. Предварительно, причиной пожара послужило замыкание электропроводки в жилом доме, пострадавших нет.