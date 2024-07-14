Берлин, 14 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком считает, что президент США Джо Байден ведёт опасную политику и без колебаний может избавиться от экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Он высказал такое мнение 14 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он (Байден. — Прим. ред.) бы без колебаний убил Трампа или взорвал мир в ядерной войне», — написал Дотком.

Бизнесмен также возложил на действующего президента США ответственность за всех погибших в конфликте на Украине и обвинил его в совершении актов международного терроризма — подрыве газопроводов «Северный поток».

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено вечером 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания). В результате один участник митинга погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники безопасности, на месте покушения обнаружили винтовку типа AR. ФБР подтвердило версию о покушении на экс-главу Белого дома, а позднее установило личность подозреваемого, которым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Предвыборный штаб Трампа после покушения на политика усилил вооружённую охрану на своих объектах, а также попросил сотрудников в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич не приходить 14 июля в офис. В штабе также попросили их не комментировать покушение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля осудил покушение на экс-президента США. А заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов не исключил, что за попыткой покушения на Трампа могут стоять спецслужбы США.