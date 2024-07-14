Москва, 14 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Американская актриса Шеннен Доэрти скончалась в возрасте 53 лет, пишет журнал People. Актриса долгие годы боролась с онкологическим заболеванием.

TASS /imago/Future Image Американская актриса Шеннен Доэрти

Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, Теннесси, США. В начале карьеры сыграла небольшие роли в таких сериалах, как «Путешественники» и «Отец Мёрфи».

Наиболее известна по ролям Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90 210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные».

Среди её работ также «Смертельное влечение», «Портрет убийцы», «Охота на папарацци», «Северный берег» и другие.