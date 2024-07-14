Химки, Московская область, 14 июля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В подмосковных Химках прошёл турнир по шахматам и шашкам для школьников. Соревнования организовали в школе «Перспектива». Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Matthias Bein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Участие в турнире приняли ребята от 7 до 14 лет.

Как отметила директор школы №29 Наталья Каныгина, несмотря на юный возраст, многие дети продемонстрировали способности логического мышления, впечатляющие навыки и знание стратегий.

«Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, являются важным средством развития умственных способностей детей. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, умение принимать решения, а также способствуют развитию социальных навыков и являются отличным способом тренировки ума», ― отметила Каныгина.

Победителей наградили медалями, грамотами и памятными подарками.

Как сообщало ИА Регнум, на Международной биологической олимпиаде, которая проходила в Казахстане с 7 по 14 июля, московские школьники завоевали три медали. Участие в соревнованиях приняли учащиеся более чем из 70 стран.

Также московские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны.