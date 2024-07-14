Лондон, 14 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Супруга британского наследного принца принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике, посетив матч Уимблдона, сообщает телеканал Sky News.

Zuma/TASS Кейт Миддлтон

Последний раз она появлялась на публике 15 июня. Тогда Миддлтон прибыла на торжественную церемонию по случаю официального дня рождения короля Карла III. Это было первое мероприятие, которое она посетила после публикации об обнаруженном онкологическом заболевании.

На этот раз принцесса Уэльская прибыла на финальный матч Уимблдона-2024 на Центральном корте в Лондоне. Игра начнётся в 16:00 по московскому времени. За главный приз турнира сразятся сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Миддлтон является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Ей предстоит лично вручить трофей победителю турнира.

К принцессе присоединились её дочь принцесса Шарлотта и сестра Пиппа.

Как сообщало ИА Регнум, с декабря прошлого года Миддлтон не показывалась на публике, что вызвало шквал предположений. Позднее появилась информация о том, что принцесса Уэльская перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник в Лондоне. Первые кадры с ней появились в марте 2024 года. В видеообращении она заявила о прохождении курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.