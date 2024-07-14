Вашингтон, 14 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. Об этом написал корреспондент американского издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

Максим Гучек/РИА Новости

«В то время как Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять ещё больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — утверждает он.

По мнению журналиста, Киев не исключает переговоров с Москвой, вероятно, из-за провала саммита по Украине, который прошёл в середине июня в швейцарском Бюргенштоке.

Малли заявил, что отсутствие на саммите многих стран, в первую очередь Китая, заставило Киев действовать более оперативно.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также полностью вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Путин 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля заявил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом для России. По его словам, альянс не склонен к какой-то гибкости по основной обеспокоенности Москвы ― членству Украины в этом военном блоке.