Хельсинки, 14 июля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Расследование по уголовному делу о повреждении в Финляндии в октябре прошлого года газопровода Balticconnector продвинулось вперёд, сообщил 14 июля старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи, передаёт телерадиокомпания Yle.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

Как рассказал Лохи, осенью следствие подведёт итоги расследования и ознакомит общество с его результатами. На данном этапе выясняется маршрут передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear, шедшего под флагом Гонконга и, возможно, повредившего трубопровод.

Лохи также отметил, что финские силовики получили из Пекина ранее запрошенные данные по делу.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии расследуют уголовное дело, возбуждённое по статье о причинении ущерба в особо крупном размере после повреждения Balticconnector. Газопровод проходит между Финляндией и Эстонией, предоставляя финской стороне доступ к подземным латвийским хранилищам природного газа.

На Balticconnector 8 октября 2023 года упало давление. Осмотр показал утечку газа и повреждение трубы между Финляндией и Эстонией и между Эстонией и Швецией, а также идущего рядом телекоммуникационного кабеля.

Через два дня власти Финляндии заявили о начале расследования о намеренном повреждении Balticconnector. Расследование начали погранслужба Финляндии и Служба безопасности и разведки республики. Позже сейсмологический институт Норвегии сообщил об обнаружении следов возможного взрыва на участке Balticconnector.

Лохи в ноябре сообщил, что якорь Newnew Polar Bear мог повредить газопровод и кабель. На якоре обнаружили ту же краску, что и на Balticconnector. Кроме того, на дне с двух сторон трубы нашли следы длиной в несколько километров на восток, которые мог оставить якорь. Финский следователь тогда заявил, что осталось уточнить детали дела.

Эксперт-энергетик Александр Фролов сообщил ИА Регнум, что якорь вряд ли мог повредить Balticconnector. Настораживает, что якорь нашли далеко не сразу. К тому же судно не должно было бросать якорь в этом районе, ведь такие объекты, как газопровод, обычно указывают на картах.