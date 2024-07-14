Мытищи, Московская область, 14 июля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Жители подмосковных Мытищ продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции. В зону боевых действий направили новую партию гуманитарного груза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Администрация г. о. Мытищи

Автомобиль УАЗ, известный как «буханка», повёз в зону СВО медикаменты, специальное медицинское и техническое оборудование.

«Автомобиль ― тоже часть гуманитарного груза, он останется в распоряжении специального медицинского батальона», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Машина прошла специальную подготовку. Специалисты Мытищинской электросети подготовили её для оперативной и манёвренной работы в самых сложных условиях. Автомобиль оснащён средствами защиты и системой радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны России. Ка пояснила замминистра обороны РФ Анна Цивилёва, военным СВО будут оказывать помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. При этом сотрудники центра начнут помогать семьям военнослужащих РФ.

22 мая первую гуманитарную помощь направили в освобождённые районы Харьковской области. Груз передали военным, которые довезли его до подконтрольных посёлков области.