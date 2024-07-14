Москва, 14 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. За попыткой покушения на бывшего президента США Дональда Трампа могут стоять американские спецслужбы. Такое мнение 14 июля высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Evan Vucci/AP/TASS

«Я не берусь категорично настаивать, что именно американские спецслужбы пытались устранить Трампа, но исключать этого нельзя, потому что в последнее время шансы Байдена на победу резко ослабли», — привёл его слова ТАСС.

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Суслов напомнил, что после провального выступления действующего главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с Трампом и его новых оговорок на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне представители Демпартии несколько раз призывали действующего президента страны выйти из предвыборной кампании.

Эксперт отметил, что на этом фоне рейтинг Байдена стремительно падает и снижаются даже его шансы стать кандидатом в президенты от демократов, в то время как шансы Трампа на победу на выборах президента США увеличиваются.

«Не исключаю, что вот в этой ситуации, когда Байден практически гарантированно проигрывает, а шансы [вице-президента США] Камалы Харрис в силу её общих слабостей тоже невелики, не исключено, что американские спецслужбы могли прибегнуть к такому достаточно излюбленному инструменту сохранения статус-кво и предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов, как покушения на убийство», — уточнил Суслов.

Он также заметил, что считает возможными новые покушения на экс-главу Белого дома из-за риторики действующей американской администрации, либо со стороны воспринявших такую риторику, либо со стороны спецслужб США.

«Я думаю, что новые покушения на Трампа абсолютно неизбежны, и угроза будет продолжать расти вплоть до дня его инаугурации, даже после победы на выборах, скорее всего, эта угроза сохранится, и чем более очевидной будет победа Трампа, тем большей будет эта угроза», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге его сторонников в штате Пенсильвания. Позднее экс-президент США сообщил, что его ранили в ухо.

В результате стрельбы один участник мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. Сотрудники службы безопасности ликвидировали подозреваемого в стрельбе, на месте покушения нашли винтовку типа AR.

Федеральное бюро расследований США установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Он перед нападением записал видео, в котором заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Позднее стало известно, что Трампа во время покушения спасло движение головой, которое он сделал до того, как мимо него пролетела пуля. Американские СМИ опубликовали фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо экс-президента страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала традицией для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля осудил покушение на экс-президента США, подчеркнув, что Москва всегда осуждала и осуждает любое насилие в ходе политической борьбы.