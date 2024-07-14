Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Площадь пожара, вспыхнувшего 14 июля в лесном массиве в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, увеличилась до 20 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров», — сообщили в ведомстве.

На горящий лес с вертолёта сбросили 30 тонн воды. В ликвидации пожара участвуют 160 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц техники.

В краевом управлении МЧС уточнили, что к месту тушения дополнительно вылетел вертолёт Ми-8 МЧС РФ.

На территории базы отдыха «Голубая лагуна», куда перекинулся пожар, огонь повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля. Пламя охватило полторы тысячи квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, пожар в лесу возле Абрау-Дюрсо вспыхнул утром. Гореть начала трава на хуторе Дюрсо, огонь быстро распространился на площади один гектар. Несмотря на работу пожарных, пламя добралось до «Голубой лагуны». С базы эвакуировали 600 человек.

Позже МЧС сообщило, что открытое горение травы на базе отдыха ликвидировали. Для более успешного тушения пожара на место ЧП вылетел вертолёт Ка-32 с водосливным устройством. Борьбу с пожаром осложняет жаркая и сухая погода.