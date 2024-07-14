Москва, 14 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В Москве с начала года коворкинг-центрами для некоммерческих организаций (НКО), которые работают во всех округах города, воспользовались более 65 тысяч человек. Об этом 14 июля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Мэр напомнил, что их создали для развития и поддержки НКО.

«Сотрудники НКО чаще всего бронируют: аудитории и переговорные для проведения совещаний, индивидуальные рабочие места, концертные залы», ― уточнил в Telegram-канале Собянин.

Он добавил, что популярностью пользуется ещё одна услуга — бесплатное обучение.

«Ежегодно новые знания получают больше семи тысяч сотрудников НКО», — отметил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что московские организации стали в полтора раза чаще пользоваться сервисами «Мосволонтёра». С начала прошлого года поступило больше 2 тыс. запросов, из них 474 — только за первый квартал 2024 года.

Он отметил, что среди них самые популярные ― это волонтёрское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев, а также получение личной книжки волонтёра.