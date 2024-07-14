Собянин: 65 тыс. человек воспользовались городскими коворкингами для НКО
Москва, 14 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В Москве с начала года коворкинг-центрами для некоммерческих организаций (НКО), которые работают во всех округах города, воспользовались более 65 тысяч человек. Об этом 14 июля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что их создали для развития и поддержки НКО.
«Сотрудники НКО чаще всего бронируют: аудитории и переговорные для проведения совещаний, индивидуальные рабочие места, концертные залы», ― уточнил в Telegram-канале Собянин.
Он добавил, что популярностью пользуется ещё одна услуга — бесплатное обучение.
«Ежегодно новые знания получают больше семи тысяч сотрудников НКО», — отметил мэр.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что московские организации стали в полтора раза чаще пользоваться сервисами «Мосволонтёра». С начала прошлого года поступило больше 2 тыс. запросов, из них 474 — только за первый квартал 2024 года.
Он отметил, что среди них самые популярные ― это волонтёрское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев, а также получение личной книжки волонтёра.